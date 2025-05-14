البنك العربي يطلق خدمة "قرض نقاط البيع المرن بتسديد يومي" للتجار وأصحاب الأعمال

ويأتي إطلاق البنك العربي لهذه الخدمة الجديدة في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به وتسهيل عمليات الدفع من خلال توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائه من قطاع الأعمال.
وتعتمد الخدمة على آلية سداد يومي يتم من خلالها اقتطاع نسبة محددة من مجموع مبيعات العميل عبر أجهزة نقاط البيع عن اليوم السابق، على أن يتم تحديد هذه النسبة عند منح القرض بناءً على حجم مبيعات العميل خلال الـ 12 شهراً السابقة.
وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغرى في البنك العربي – الأردن: "يُجسّد إطلاق هذه الخدمة المتقدمة التزام البنك العربي بتوفير حلول تمويلية مرنة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا من أصحاب الأعمال، وذلك ضمن إطار الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي نقدمها." وأضاف "تهدف هذه الخطوة إلى تمكين التجار من إدارة التزاماتهم المالية بشكل سلس ومتوافق مع نشاطهم التجاري اليومي."
وتجدر الإشارة إلى أن "خدمات نقاط البيع" من البنك العربي تشمل مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، وتوفر للشركات مزايا تنافسية تشمل تقارير تفصيلية، وأجهزة حديثة، ودعماً فنياً متخصصاً.
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