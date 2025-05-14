الأربعاء 2025-05-14 05:09 م
 

البنك العربي يطلق خدمة "قرض نقاط البيع المرن بتسديد يومي" للتجار وأصحاب الأعمال

البنك العربي
البنك العربي
 
الأربعاء، 14-05-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-   أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة "قرض نقاط البيع المرن بتسديد يومي" الجديدة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة للتجار وأصحاب الأعمال الاستفادة من الحلول التمويلية المتعددة التي يقدمها البنك وسداد أقساط قروضهم بشكل مرن يتماشى مع حجم مبيعاتهم اليومية عبر أجهزة نقاط البيع (POS) التابعة للبنك العربي، وفقاً للسياسة الائتمانية المعتمدة.
ويأتي إطلاق البنك العربي لهذه الخدمة الجديدة في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به وتسهيل عمليات الدفع من خلال توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائه من قطاع الأعمال.

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وتعتمد الخدمة على آلية سداد يومي يتم من خلالها اقتطاع نسبة محددة من مجموع مبيعات العميل عبر أجهزة نقاط البيع عن اليوم السابق، على أن يتم تحديد هذه النسبة عند منح القرض بناءً على حجم مبيعات العميل خلال الـ 12 شهراً السابقة.


وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغرى في البنك العربي – الأردن: "يُجسّد إطلاق هذه الخدمة المتقدمة التزام البنك العربي بتوفير حلول تمويلية مرنة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات عملائنا من أصحاب الأعمال، وذلك ضمن إطار الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي نقدمها." وأضاف "تهدف هذه الخطوة إلى تمكين التجار من إدارة التزاماتهم المالية بشكل سلس ومتوافق مع نشاطهم التجاري اليومي."


وتجدر الإشارة إلى أن "خدمات نقاط البيع" من البنك العربي تشمل مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية التي تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، وتوفر للشركات مزايا تنافسية تشمل تقارير تفصيلية، وأجهزة حديثة، ودعماً فنياً متخصصاً.

 
gnews

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