اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

الوكيل الإخباري-

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام عن البدء بأعمال صيانة فواصل التمدد الواقعة على الجسر الثاني من طريق السلط الدائري / المطل بإتجاه عيرا ويرقا، وذلك اعتبارا من صباح يوم الاحد المقبل، ضمن اعمال الصيانة اللازمة للجسور الواقعة ضمن محافظة البلقاء.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إنه سيتم إغلاق السير بشكل جزئي على الجسر بعد ان تم إنهاء الأعمال المطلوبة على جسر الأول من طريق السلط الدائري بالإتجاهين.ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.ونوهت الوزارة، إلى أن العطاء الخاص بصيانة فواصل التمدد على الطريق يشمل ثمانية مواقع للجسور ضمن محافظة البلقاء، وسيتم الإنتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة ،موضحةً أنه تم تقسيم العمل بالمشروع لغايات ضمان ديمومة العمل بالمشروع ووفق الاولويات.