اغلاق كلي لشارع الجامعة الأردنية في هذه الأوقات

الوكيل الاخباري - بينت امانة عمان الكبرى أن أعمال فك جسر مشاة سيتسبب بإغلاق السير بالاتجاهين في شارع الملكة رانيا (شارع الجامعة الأردنية) وتحديدا مقابل محكمة شمال عمان من منتصف ليل الجمعة السبت الى الساعة الخامسة صباحا من فجر السبت وغدا من الواحدة من منتصف الليل الى الخامسة صباحا.



وسيتم تحويل السير القادم من الجامعة الأردنية باتجاه شارع الرياني ومن ثم يساراً باتجاه شارع مفلح اللوزي وتحويل السير القادم من صويلح بإتجاه شارع علي الخوالدة ثم يساراً باتجاه شارع محمد بن رافع.

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