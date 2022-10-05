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الأربعاء، 05-10-2022 10:39 م

اغلاق مسرب من طريق دير أبي سعيد – سموع

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنه سيتم اغلاق المسرب الأيمن من طريق دير أبي سعيد – سموع، وتحويل السير إلى المسرب الاخر، اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس، وذلك بناء على توصيات لجنة فنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بعد تسجيل ملاحظات حول هبوط على جزء من الطريق، للبدء بأعمال المعالجة، بما يساهم في تعزيز عناصر السلامة العامة عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه وخلال زيارة ميدانية للجنة فنية، من كوادرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحضور المقاول والمشرف على اعمال إعادة توسعة الطريق لمتابعة تنفيذ توصيات الدراسة الفنية الخاصة بالمعالجة اللازمة للانزلاق الحاصل في المنطقة، لدعم الطريق؛ بسبب الطبيعة الجيولوجية للطريق لوجود ينابيع مياه سطحية وجوفية، تم التوصية بحفر متر إضافي في منطقة الهبوط، واجراء اللازم فنيا وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، بما يساهم في تعزيز عناصر السلامة العامة على الطريق.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإغلاق الطريق بشكل جزئي في منطقة العمل وتحويله إلى المسرب الاخر، مؤكدة أن الأعمال ستتم بشكل سريع.

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