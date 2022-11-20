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الأحد، 20-11-2022 04:29 م

افتتاح المعرض التقني في جامعة مؤتة

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الوكيل الإخباري- افتتح رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الأحد، المعرض التقني، التابع لمركز الريادة والابتكار في الجامعة، بحضور عدد من طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.

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وأكد الدكتور عوجان، خلال رعايته الافتتاح، أن مركز الريادة والابتكار الذي تأسس عام 2018، يهدف إلى تأسيس مجتمع ريادي يعمل على ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي من خلال الأنشطة واللقاءات المنتظمة، وبناء جسور التواصل والتشبيك مع شباب الطموح الذين لهم الدور الأكبر في بناء منظومة الإصلاح والتطوير.


وأضاف أن ريادة الأعمال حاجة ملحة للشباب فلا بد من وجود أفكار جديدة وقوة في التفكير الإبداعي وصولا إلى إيجاد فرص جديدة للشباب وسد النقص الكبير في فرص العمل، مؤكدا جاهزية الجامعة وقدرتها على توفير حاضنات الأعمال للشباب لينتقلوا من الفكرة إلى الإنجاز.


ودعا الطلبة إلى تبادل الأفكار الريادية ووضع البرامج المختلفة وضرورة التواصل الدائم مع بيئة العمل وفتح بيئات أعمال داخل الجامعة.
وقال مدير المركز، الدكتور وليد الرواضية، إن مركز الريادة يسعى منذ تأسيسه إلى تحليل واقع الريادة وتحدياتها وسبل رفدها ودعمها تجسيدا لدورها الذي تضطلع به لتكون منارة للعلم والمعرفة .
وتخلل الافتتاح جلسة حوارية حول "الريادة في الجنوب بين الواقع والطموح" والتي شارك بها مدير مركز الإبداع الوطني، الدكتور حسام الخصاونة، ومدير مصنع الأفكار، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، المهندس إسماعيل حقي، والمدير التنفيذي لحاضنات الأعمال في مؤسسة نهر الأردن، عبير فاخر، ومدير المشاريع الريادية في مؤسسة جدكو، أحمد الطراونة، ومدير مركز تطوير الأعمال، غالب حجازي، والمدير التنفيذي في مؤسسة إنجاز، صفا الحجازين.

 




 

 


 

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