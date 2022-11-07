افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

الوكيل الاخباري - افتتح مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد سلامة الحراحشة الملتقى الثقافي الثالث بعنوان "أسرتي مسؤوليتي"، والذي أقامه قسم الشؤون النسائية في المحافظة بالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية بمديرية الأمن العام.



ويشتمل الملتقى الذي حضره رئيسة قسم الشؤون النسائية حنان المعايطة وعدد من الواعظات ويستمر حتى يوم الخميس المقبل ، على محاضرات للشرطة المجتمعية عن آفة المخدرات وأثرها السلبي على المجتمع، والعنف الأسري، والجرائم الإلكترونية.

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