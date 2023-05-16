وزير التربية: سنتخذ اجراءات فورية في حال اظهر الامتحان الوطني ضعفا لدى طلبة الصف الثالث

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مدارس في محافظة عجلون وافتتح عددا منها بمناسبة عيد الاستقلال .



واستهل الوزير جولته بمشاركة طالبات مدرسة عين البستان الأساسية للبنين بكفرنجة الطابور الصباحي، واطلع على مرافق المدرسة يرافقه مديرو إدارات الأبنية والمشاريع الدولية المهندس عصام أبو احمدة، والتخطيط يوسف أبو الشعر، واللوازم محمد العلوان، ومدير تربية عجلون أسعد الشرع، والمدير الإداري في تربية عجلون صبحة المومني.



كما تفقد الوزير مدارس: عائشة الباعونية الأساسية المختلطة في عنجرة، وعبين الأساسية للبنين، وراسون الأساسية المختلطة والفيحاء الأساسية المختلطة في عرجان واشتفينا، والعامرية الأساسية للبنين واطلع على مرافقها واحتياجاتها .



ورافق الوزير في الجولة نواب المحافظة: الدكتور بلال المومني، والدكتور فراس القضاة، والدكتورة صفاء المومني، والدكتور فريد حداد، وخلدون الشويات، بالإضافة إلى رئيس مجلس المحافظة عمر المومني.



وشملت جولة الوزير افتتاح مدرستي حي الصبايا الثانوية المختلطة في الشفا، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة في كفرنجة.



واستمع الوزير من رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إلى شرح عن دعم المجلس للمدرستين إذ بلغت تكلفة إنشاء مدرسة حي الصبايا من مخصصات المجلس 1.2 مليون دينار، وفاطمة الزهراء شملت إضافة غرف صفية بقيمة 532 ألف دينار.



وبين المومني أن المجلس يعطي قطاع التربية أولوية، إذ خصص له 2.1 مليون دينار من موازنته لهذا العام، مشيرا إلى خطة مستقبلية تتضمن اضافة 10 غرف لكل مدارس المحافظة.



كما افتتح الوزير عددا من المعارض بمناسبة عيد الاستقلال، منها 3 معارض وسائل تعليمية وجسور تعلم وبيئة وتدوير في مدرسة حطين الأساسية المختلطة، واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة ربيعه المومني عن المعارض، كما تجول على مرافق المدرسة.



وافتتح معرض التراث في مدرسة كفرنجة الثانوية للبنين، والتعليم المهني في مدرسة الأميرة عائشة الثانوية للبنات.



وأكد الوزير في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات للنهوض بالواقع التعليمي وتوفير بيئة تعليمية آمنه، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى وفق مخطط شامل لبناء مدارس وتلبية احتياجات المناطق وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.



وأشار إلى أنه اطلع خلال الجولة على احتياجات المدارس وواقعها، وما تقدمه من برامج وأنشطة ومبادرات لتنمية قدرات الطلبة.



وأشار إلى أن أوضاع مدارس المحافظة جيدة، مبينا أن الوزارة تجري حاليا امتحانا وطنيا للصف الثالث لمبحثي اللغة العربية والرياضيات، للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية، بغية اتخاذ إجراءات فورية في حال تبين وجود ضعف لديهم.

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