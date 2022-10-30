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الأحد، 30-10-2022 06:46 م

افتتاح دورة حول إدارة التعاونيات الزراعية

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان إدارة التعاونيات الزراعية، بمشاركة 20 تعاونية زراعية من محافظات: إربد وعجلون والبلقاء؛ بهدف تعزيز قدرات المشاركين على إدارة التعاونيات بما ينعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها بجودة وكفاءة، وعلى المجتمع المحلي بذات الأثر.

وقال الشلبي في افتتاح أعمال الدورة التي تستمر 5 أيام، إن المؤسسة التعاونية بالتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين تولي مجالات التدريب التعاوني أهمية قصوى لما لذلك من منفعة للأعضاء التعاونيين والحركة التعاونية التي تطمح لتحقيق المزيد من التقدم ومواكبة مستجدات العمل التعاوني على المستوى العالمي.

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