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الإثنين، 31-10-2022 02:09 م

افتتاح مؤتمر سوفكس بنسخته الــ 13 في العقبة - صور

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الإثنين، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي, فعاليات مؤتمر  قادة العمليات الخاصة MESOC 2022 في المنطقة الاقتصادية الخاصة/ العقبة، بمشاركة 40 دولة وأكثر من (300) شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة .

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وافتتح مؤتمر  قادة العمليات الخاصة MESOC 2022 أعماله في فندق الانتركونتيننتال/العقبة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة وشخصيات رسمية وصنّاع القرار من حول العالم، إلى جانب ممثلين عن وسائل إعلام محلية وعالمية على المستويين المحلّي والعالمي.

واستهل المؤتمر فعالياته بعزف السلام الملكي الأردني، وألقى مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير، مدير عام شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة – سوفكس العميد المهندس أيمن البطران كلمة أشاد خلالها بالدعم الذي تقدمه القوات المسلحة الأردنية للمؤتمر، وقال: " إن مؤتمر ومعرض سوفكس يقام ليكون مختصاً في معدات العمليات الخاصة والأمن الداخلي وتكنولوجيا الصناعات الدفاعية، ويوفر منصة لمشاركة صناع القرار والقادة والمسؤولين العسكريين لتبادل الخبرات العملية والنظرية وتحويل الفرص إلى شراكات حقيقية لتحييد التهديدات المستقبلية".


وتخلل الافتتاح عقد ثلاث جلسات تحت مسمى مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، من خلال قادة العمليات الخاصة لعدد من القوات المسلحة الشقيقة والصديقة تضمنت العديد من المحاور التي هدفت إلى توحيد المفاهيم وآلية العمل في مكافحة الإرهاب الدولي وكيفية التعامل معه وفقاً لخطط استراتيجية دولية وتوسيع مجالات التعاون ضمن مجتمع العمليات الخاصة العالمية بأساليب الحرب الحديثة.


يشار إلى أن مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط Mesoc هو الحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة الأردنية (سوفكس)، ويعقد هذا المؤتمر ليوم واحد وتستضيفه القوات المسلحة الأردنية، ويتضمّن متحدثين من كبار ضباط العمليات الخاصة وخبراء رفيعي المستوى من عدة دول شقيقة وصديقة حيث يقدّم المتحدثون عروضاً تفصيلية ونقاشات وتبادل وجهات النظر وإيجاد حلول للتحديات الراهنة التي تواجه الدول في جميع أنحاء العالم.


ويفتتح معرض "سوفكس2022" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة صباح غدٍ الثلاثاء ويستمر لثلاثة أيام في محافظة العقبة، ويشارك فيه شركات من أبرز الدول المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم كما يشتمل المعرض على عرض أسلحة خفيفة وثقيلة تشمل المسدسات والبنادق الأوتوماتيكية الحديثة ومضادات الدبابات والدروع والخوذ وأجهزة الاستطلاع وغيرها من المعدات.







 




 

 


 

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