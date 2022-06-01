افتتاح مدرسة العال الأساسية المختلطة في لواء ناعور

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمدرسة العال الأساسية المختلطة في لواء ناعور.

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وبحسب بيان للوزارة، قال الدكتور العجارمة إن افتتاح المدرسة اليوم يتزامن واحتفالات أبناء الوطن بعيد استقلال المملكة الـ76، ويأتي إضافة نوعية إلى صروح العلم والبناء، مؤكدا تطلع الوزارة نحو الإنجاز وتعزيز فرص التعليم للجميع في الأردن من خلال إنشاء المدارس والإضافات الصفية والأعمال التي ترتقي بالبنى التحتية التربوية نحو الأفضل.



وأشار إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وأبرزها أزمات اللجوء من الأقطار العربية الشقيقة، حيث شكلت ضغطًا كبيرا على البنى التحتية في القطاع التربوي واكتظاظ الصفوف وتحويل العديد من المدارس للعمل بنظام الفترتين.



وأضاف أن الوزارة ستلبي احتياجات المدرسة الجديدة من الأثاث واللوازم والتجهيزات الحاسوبية كافة، مباركًا للطلبة والمعلمين هذا الصرح الجديد.

من جانبه، قال مدير التربية والتعليم للواء ناعور سليمان الرقبان إننا ندشن اليوم صرحا تربويًا يضاف إلى الإنجازات التي تحققت، حيث تلتحق هذه المدرسة بشقيقاتها من شبكة مدارس لواء ناعور وتحتضن طلبتها وتقدم العلم والمعرفة.



بدورها، أعربت مديرة المدرسة نسيم المناعسة عن شكرها لجميع الجهود التي أسهمت في إنجاز هذا المبنى، مباركة لطلبتها والهيئات التعليمية والإدارية هذا الصرح التربوي.

من جهته، بين رئيس مجلس التطوير التربوي باسل المناعسة أن إنشاء المبنى الجديد موّل من خلال موازنة اللامركزية بتكلفة 860 ألف دينار، مستعرضا الواقع التربوي واحتياجات المدارس في لواء ناعور.



واشتملت الفعاليات التي حضرها رئيس بلدية حسبان المحامي عبد الكريم الغانم وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي، على قصائد وطنية، وفقرة استعراضية لطلبة الصف الرابع بعنوان وطني الشمس، ومناظرة شعرية بين الطلبة.