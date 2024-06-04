افتتاح مركز الرصد البيئي والمطبخ التعليمي في كلية الزرقاء الجامعية

الوكيل الاخباري- افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، مركز الرصد البيئي والمطبخ التعليمي في كلية الزرقاء الجامعية، في محافظة الزرقاء.

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وقال العجلوني، خلال الحفل الذي حضره محافظ الزرقاء حسن الجبور، ورئيس مجلس المحافظة فيصل الزواهرة، ونائب الرئيس لشؤون الكليات الدكتور زكريا القضاة، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور سعيد أبو رمان، وعميد كلية الزرقاء الجامعية الدكتور زيد العدوان، ومدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، وعدد من وجهاء المجتمع المحلي في المحافظة، إن إنشاء وتجهيز مركز الرصد البيئي جاء استجابة لخطة واضحة من قبل إدارة الجامعة للوصول إلى التكاملية مع المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وايجاد فرص استثمارية جديدة تخدم البلقاء التطبيقية.



وأفاد بأن المركز يهدف إلى مراقبة وتحليل التغيرات البيئية ودعم الأبحاث العلمية البيئية وتطوير حلول مستدامة للمشاكل البيئية، إضافة إلى الاستجابة للطوارئ البيئية وحماية التنوع البيولوجي، معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس محافظة الزرقاء للدعم الكبير والسخي الذي قدمه المجلس لإنشاء هذا المركز الحيوي الهام.



من جانبه، أكد الجبور، أن كلية الزرقاء الجامعية تعد من الصروح العلمية المتميزة وحاضنتها جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تسهم وبشكل فاعل في تمكين وتأهيل أبناء محافظة الزرقاء ومحافظات المملكة جميعها بعلوم ومهارات في جميع المجالات، لافتًا إلى العلاقة التشاركية بين المجلس التنفيذي للمحافظة ومجلس المحافظة، والتي تجلت في تحقيق العديد من المشاريع الهادفة التي تخدم محافظة الزرقاء، ومن بينها مركز الرصد البيئي في كلية الزرقاء الجامعية.