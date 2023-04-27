افتتاح مركز صحي المشارع وتوسعة طوارئ مستشفى الأميرة بسمة في إربد

الوكيل الإخباري

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- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس، مركز صحي المشارع الشامل بالأغوار الشمالية وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد بحضور الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الادارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والاوبئة الدكتور رائد الشبول وبحضور متصرف لواء الأغوار الشمايلة الدكتور علي الحوامدة وعدد من نواب محافظة إربد وأعضاء من مجلس المحافظة.وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ إنشاء مركز صحي المشارع الشامل وتوسعة طوارئ مستشفى الأميرة بسمة جاء بهدف التسهيل على المواطنين في محافظة إربد في الحصول على هذه الخدمات.وقال الهواري إنّ وزارة الصحة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية بهدف توفير البيئة المناسبة والملائمة لتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمرضى والمراجعين بجهود كوادرها الطبية، والتمريضية، والفنية، والإدارية، مشيراً إلى أنّ تطوير البنى التحتية والاهتمام بتطوير الكوادر الصحية من شأنه تقديم خدمات ذات جودة وعدالة.وأكد الهواري أنّ الوزارة تعزز دورها في تحسين تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ وتوسعة أقسام هذه الخدمات وزيادة عددها لضمان تكاملية خططها في حالات الإصابات والحوادث والأزمات، والجراحة العامة والأمراض الباطنية.وثمّن الهواري الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لوزارة الصحة في إنشاء مركز صحي المشارع الشامل الذي بلغت كلفة إنشائه حوالي 750 ألف دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.ويقدم مركز صحي المشارع الشامل بحسب الهواري خدماته في مجالات طب الأسرة والأطفال والباطني والنسائية والطب العام والخدمات السنية والمختبرات والأشعة، والمطاعيم، والأمومة والطفولة، ويستفيد من خدماته ما يزيد عن 50 ألف شخص في مناطق المشارع والشيخ حسين وطبقة فحل.وتبلغ مساحة توسعة قسم طوارئ مستشفى الأميرة بسمة حوالي (250) متر مربع اشتملت على 5 أسرة لمراقبة مرضى الطوارئ وغرفة سحب عينات وتخطيط قلب ومختبر اسعاف وطوارئ وسجل طبي ومحاسبة وغرفة لتصنيف المرضى.ولفت الهواري إلى أنّ وزارة الصحة قامت في الآونة الأخيرة بتوسعة قسم الباطني رجال في مستشفى الأميرة بسمة بواقع 38 سريرا، واستحدثت وحدة فحص وظائف وكفاءة الرئة وعيادة التخدير للتقليل من نسبة العمليات الملغاة، بالإضافة إلى استحداث قسم العناية المتوسطة بواقع 11 سرير، وتفعيل غرفة عمليات جديدة، وتزويد قسم العمليات بجهاز تنظير الركبة، وجهاز تنظير المسالك البولية وتحديث أجهزة تنظير الجهاز الهضمي.وأوضح الوزير الهواري أنّ وزارة الصحة عملت على تحديث جزء كبير من أسرة المستشفى القديمة واستبدالها بأسرة كهربائية حديثة في أقسام العناية الحثيثة، إلى جانب دعم أقسام المستشفى بأجهزة طبية جديدة.وتعمل الوزارة بحسب الهواري على توسعة قسم الكلى داخل المستشفى بواقع 12 سريرا لغسيل مرضى الكلى إضافة إلى استحداث عيادة تأهيل المرضى ما بعد زراعة القوقعة واستحداث عيادة لزراعة الأسنان مما سيسهم بتخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين جودة الخدمة الصحية.