"نقابة الكهرباء": تدريب 670 موظفا في أساسيات العمل النقابي والحقوق العمالية

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء عن استكمال برنامجها التدريبي في الحقوق العمالية وأساسيات العمل النقابي، لعام 2025، والذي يستهدف العاملين في شركات قطاع الكهرباء في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم تدريب 670 موظفا من الشركات العاملة في قطاع الكهرباء خلال عامي 2023، 2024، وبدعم من مجلس الاتحاد الدنماركي للتعاون الدولي والإنمائي، وذلك في إطار مشروع الشراكة العربية الدنماركية 2023-2027 .



وقال رئيس النقابة فخري العجارمة، إن النقابة عقدت أمس ورشة عمل، بعنوان السلامة والصحة المهنية، قدمتها المهندسة هدى الكسواني بمشاركة عدد من موظفي شركة الكهرباء الأردنية، وتضمنت الورشة عدة محاور في إدارة السلامة والصحة المهنية، منها: تحديد وتقييم المخاطر وآليات ضبطها في شركات الكهرباء، والتدقيق الداخلي على أنظمة السلامة والصحة المهنية، وشملت جلسات حوارية وأنشطة متنوعة.



وأضاف العجارمة، أن خطة النقابة الاستراتيجية تسعى إلى التوسع في مجال التدريب والتثقيف العمالي، من خلال توسيع شريحة الفئة المستهدفة من العاملين في مختلف الشركات، بهدف تعزيز مهارات الثقافة العمالية والنقابية لديهم، في شتى الموضوعات، كأهمية العمل النقابي، قانون العمل وتعديلاته، الضمان الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية وغيرها.