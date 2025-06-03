حلويات حبيبة "الأصلية": ليس لنا علاقة بتخفيضات تسعى للربح "الرخيص" على حساب الجودة

الوكيل الإخباري- إذ تتمنى حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، لكل زبائننا الكرام على امتداد مساحة الوطن الأردني الغالي، عيد أضحى مبارك وأعياد وطنية مجيدة، فإنها تود أن تؤكد، ومع كثرة انتشار محلات حلويات تحمل اسم "حبيبة"، بأنها ما زالت تسعى دائماً إلى إرضاء ذوقكم بجودة المنتجات التي كانت عنوان ثقة بيننا على امتداد عشرات السنين من إرثٍ حملناه أباً عن جد.

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وعليه فإن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، تؤكد بأنها لم تسعى يوماً إلى الربح السريع و"الرخيص" على حساب الجودة التي كانت، وما زالت، المسعى والهدف الأساس لها.



وهنا نود أن نشير إلى أننا ليس لنا علاقة بتلك "المحلات" أساساً، ولا علاقة لنا بأية عروض يتم الإعلان عنها من قبل تلك المحلات، كما نؤكد أننا عندما نُطلق الحملات الترويجية التي تشمل تخفيضات للأسعار، فإننا نعلن عنها عبر منصاتنا المعروفة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام الرسمية الموثوقة التي نتعامل معها.