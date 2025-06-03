الثلاثاء 2025-06-03 01:51 م
 

حلويات حبيبة "الأصلية": ليس لنا علاقة بتخفيضات تسعى للربح "الرخيص" على حساب الجودة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:45 ص

الوكيل الإخباري- إذ تتمنى حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، لكل زبائننا الكرام على امتداد مساحة الوطن الأردني الغالي، عيد أضحى مبارك وأعياد وطنية مجيدة، فإنها تود أن تؤكد، ومع كثرة انتشار محلات حلويات تحمل اسم "حبيبة"، بأنها ما زالت تسعى دائماً إلى إرضاء ذوقكم بجودة المنتجات التي كانت عنوان ثقة بيننا على امتداد عشرات السنين من إرثٍ حملناه أباً عن جد.

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 وعليه فإن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية"، تؤكد بأنها لم تسعى يوماً إلى الربح السريع و"الرخيص" على حساب الجودة التي كانت، وما زالت، المسعى والهدف الأساس لها.


 وهنا نود أن نشير إلى أننا ليس لنا علاقة بتلك "المحلات" أساساً، ولا علاقة لنا بأية عروض يتم الإعلان عنها من قبل تلك المحلات، كما نؤكد أننا عندما نُطلق الحملات الترويجية التي تشمل تخفيضات للأسعار، فإننا نعلن عنها عبر منصاتنا المعروفة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام الرسمية الموثوقة التي نتعامل معها. 


وتالياً فروع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : 
1- عمان - وسط البلد - دخلة البنك العربي- شارع محمود حبيبة.
2- عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين.
3- عمان - شارع المدينة المنورة - دوار الواحة.
4- عمان - شارع المدينة المنورة - المجمع الرئيسي.
5- عمان - عبدون - شارع كردور عبدون (قريباً).
6- الرياض - حي السليمانية.
7- الرياض - حي قرطبة.
8- الرياض - حي العارض- شارع الملك عبد العزيز.

ولطلب ‏‎حلوياتكم من أي مكان في العالم من خلال الموقع الإلكتروني:
‏‎‏www.habibahsweets.com

و‏‎للتواصي يرجى الاتصال بنا من خلال الرقم التالي:
065531555

‏‎ومن خلال الواتساب على الرقم التالي:
0799036475

‏‎أو بإمكانكم الطلب عبر تطبيق كريم وطلبات.

 
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