والد لاعب يعتدي على حكم مباراة ناشئين في سويسرا (فيديو)

وحسب تقرير صحيفة "Aargauer Ze itung" وفيديو الحادثة، فقد فقد والد اللاعب أعصابه ووجه للحكم سؤالاً: "هل تعرف ماذا تعني كرة القدم؟" قبل أن يوجه له لكمة عنيفة.
كما عبّر رئيس مقاطعة أرجاو لكرة القدم، لويجي بونتي، عن صدمته من الحادثة مؤكداً أن إصابة شخص بالذعر بهذا الشكل خلال مباراة أمر مقلق جداً.
Vater schlägt Schiedsrichter ins Gesicht.
Ein unsportlicher Vorfall im Aargauer Juniorenfußball:
"Wissen Sie was heißt Fußball?" und schlägt zu.
Meinen Meinung: "Wissen Sie was heißt Platzverbot auf Lebenszeit? Auch für den… pic.twitter.com/PTAPI6LHUd
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