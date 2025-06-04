الأربعاء 2025-06-04 02:22 م
 

والد لاعب يعتدي على حكم مباراة ناشئين في سويسرا (فيديو)

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من موقع الحادث
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  تعرض حكم مباراة ناشئين بين فريقي فيلميرغن وشوفتلاند في سويسرا لاعتداء عنيف من والد أحد لاعبي الفريق الخاسر، بعد خسارة فريقه 2-4 في الوقت بدل الضائع.

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وحسب تقرير صحيفة "Aargauer Ze itung" وفيديو الحادثة، فقد فقد والد اللاعب أعصابه ووجه للحكم سؤالاً: "هل تعرف ماذا تعني كرة القدم؟" قبل أن يوجه له لكمة عنيفة.

نادي فيلميرغن أدان الحادثة تمامًا، مؤكدًا رفضه لأي شكل من العنف داخل وخارج الملعب، ومدرب الفريق وصف تصرف والد اللاعب بـ"غير المقبول"، فيما تدرس إدارة النادي منع الرجل من حضور مباريات ابنه مستقبلاً.


كما عبّر رئيس مقاطعة أرجاو لكرة القدم، لويجي بونتي، عن صدمته من الحادثة مؤكداً أن إصابة شخص بالذعر بهذا الشكل خلال مباراة أمر مقلق جداً.

 

 

لبنان 24 


 
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