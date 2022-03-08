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الثلاثاء، 08-03-2022 03:03 م

افتتاح مشاغل جديدة للتدريب المهني في القطرانة

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الوكيل الإخباري - افتتح محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، اليوم الثلاثاء، المشاغل التدريبية التي قامت مؤسّسة التدريب المهني بتجهيزها بالشراكة مع وزارة الشباب لتوفير خدمات التدريب في مركز شابات ونادي شباب لواء القطرانة.

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وثمن الفايز دور وتعاون مؤسسة التدريب المهني ووزارة الشباب لتوفير فرص تدريب ملائمة لشباب المنطقة، وتلمس احتياجات المجتمع المحلي للمهن والحرف المطلوبة في سوق العمل والتي تأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية وأهمية إيصال خدمات التدريب النوعي لجميع فئات المجتمع، داعيا الشباب للالتحاق في برامج التدريب المهني والبعد عن ثقافة العيب وتعزيز ثقافة الريادة وإنشاء المشاريع الخاصة بهم.


وأكد أهمية التعاون والتكامل في عمل جميع المديريات في المحافظة لتوفير الخدمات المُثلى للشباب الذكور والإناث وتوفير الفرص الملائمة لهم.


من جانبه، قال مدير التدريب المهني لإقليم الجنوب المهندس غالب عدينات، إن إدارة المؤسسة حريصة على تعزيز التشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص لتوفير خدمات التدريب النوعية للشباب والشابات.


وأشار إلى أن افتتاح مشاغل التجميل للإناث والتمديدات المنزلية للذكور جاء نظراً لحاجة سوق العمل لهذه التخصصات، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون بين المؤسّسة ووزارة الشباب وبالتنسيق مع الحكام الإداريين لتحقيق الدور التكاملي بين المؤسّسات والوزارات الحكومية.


يُشار إلى أن 21 متدربة من الشابات في اللواء سجلن في برنامج التجميل، و 17 متدربا من الشباب في برنامج مساعد التمديدات المنزلية.


من جانب آخر، افتتحت اليوم الثلاثاء، دورة الخط والرسم بمركز شابات الغوير بالكرك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.


وقالت مدير المركز إيمان الطقاطقة خلال افتتاح الدورة، بحضور مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، إن الدورة تأتي ضمن نشاطات والخطة الاستراتيجية للمركز للعام الحالي، لتنمية مهارات الأعضاء بمجال الخط والرسم.


وأضافت أن الدورة التي تستمر لمدة 4 أيام، تهدف إلى تعليم المشاركات على أنواع الخطوط العربية لجماليتها بالكتابة وخاصة اللوحات الفنية، إضافة إلى مهارات الرسم واستخدام الألوان وطرق مزجها.


بدوره، أشار مدرب الدورة الفنان عثمان الضمور إلى أهمية الدورة في الحياة العامة للشابات من خلال تمكينهن على مهارات الخط والرسم وصقل مواهبهن وتنميتها من خلال استخدام العديد من المواد البسيطة والمتوفرة بالبيئة المحلية.


 




 

 


 

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