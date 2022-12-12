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الإثنين، 12-12-2022 11:15 م

افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في محطة البلقاء التطبيقية بالفحيص

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الوكيل الاخباري -  افتتحت نائب السفيرة البريطانية لدى المملكة هيلن فيزي، اليوم الاثنين، مشروع الطاقة الشمسية في محطة جامعة البلقاء التطبيقية للتميز في هندسة وتكنولوجيا المياه والبيئية في منطقة الفحيص وبقدرة 15 كيلو واط.

ويعتمد المشروع على دمج استخدامات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في محطات معالجة مياه الصرف الصحي والاستغناء عن استخدام الطاقة الكهربائية والمدعومة من الاكاديمية الملكية البريطانية للهندسة تحت مظلة صندوق نيوتن خالدي.

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