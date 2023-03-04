افتتاح معرض المنتجات الإيرانية في عمان

الوكيل الإخباري- افتتح النائب خليل عطية، مساء أمس، فعاليات معرض المنتجات الإيرانية، الذي يقام بمدينة الحسين للشباب.

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وينظم المعرض الذي تشارك فيه 35 شركة إيرانية، ويستمر 10 أيام، شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو)"، بالتعاون مع شركة ياران کار آفرين لتنظيم المعارض الإيرانية.



وقال مدير عام شركة "ابكو" ، رائد أبو سعدة، في بيان اليوم السبت، إن شركات متخصصة بصناعة السجاد اليدوي والمصنع والصناعات الخشبية والمواد الغذائية والمكسرات والبهارات والاكسسوارات وغيرها، تشارك بفعاليات المعرض.



وأشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى 9 ليلا، للشراء المباشر من الشركات المشاركة.