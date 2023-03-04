السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

وفاة فلسطيني بحادث سير في شمال رام الله

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

56 مليون دينار ضمن محرك الاستثمار في الأردن ستنفق العام الحالي

مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

الذهب ينهي الأسبوع مرتفعاً بقوة

السبت، 04-03-2023 09:52 ص

افتتاح معرض المنتجات الإيرانية في عمان

999


الوكيل الإخباري- افتتح النائب خليل عطية، مساء أمس، فعاليات معرض المنتجات الإيرانية، الذي يقام بمدينة الحسين للشباب.

اضافة اعلان


وينظم المعرض الذي تشارك فيه 35 شركة إيرانية، ويستمر 10 أيام، شركة "المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو)"، بالتعاون مع شركة ياران کار آفرين لتنظيم المعارض الإيرانية.


وقال مدير عام شركة "ابكو" ، رائد أبو سعدة، في بيان اليوم السبت، إن شركات متخصصة بصناعة السجاد اليدوي والمصنع والصناعات الخشبية والمواد الغذائية والمكسرات والبهارات والاكسسوارات وغيرها، تشارك بفعاليات المعرض.


وأشار إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى 9 ليلا، للشراء المباشر من الشركات المشاركة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتت

قطر: معرض دولي للعسل والتمور غدا بمشاركة الأردن

075e2fba-da06-4dab-a169-289eb098ce5a

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

206233

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

0L5A8949

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

54cc0a8a-1461-4154-a848-d9c1400fce9a

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

imgid170271

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي