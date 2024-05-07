الثلاثاء 07-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 07-05-2024 08:51 ص

10 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

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الوكيل الاخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدة حوادث خلال ال 24 ساعة الماضية وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.اضافة اعلان


وقال النقيب أيمن الحراحشة،  خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام  إن الدوريات تعاملت مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، ما بعد جسر الكرك باتجاه عمان، نتج عنه إصابتين حالتهما العامة متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وأضاف الحراحشة، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق العدسية ناعور، نتج عنه 4 اصابات ووصفت حالتهم بالحسنة وتم اسعافهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

وتم التعامل مع حادث تصادم على طريق عمان - الزرقاء نتج عنه 4 اصابات متوسطة، تم اسعافهم إلى مستشفى الأمير فيصل.

 




 

 


 

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