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الثلاثاء، 07-05-2024 08:30 ص

مستشفى الأميرة هيا يجري أول حالة تنظير للجهاز الهضمي اطفال

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري بمحافظتي جرش وعجلون، أول حالة تنظير جهاز هضمي اطفال لمريض يعاني من صعوبة في البلع.

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وقال مدير المستشفى العميد الطبيب رامي الشويات أن عمليات تنظير الجهاز الهضمي أطفال ستكون بشكل أسبوعي كل يوم أثنين بالإضافة إلى وجود عيادة متخصصة بذلك، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت لتخفيف الجهد على المرضى والتقليل من الضغوطات على مدينة الحسين الطبية مما يحقق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية.


وبين أخصائي اول جهاز هضمي اطفال المقدم الطبيب محمد القرعان أن المريض كان يعاني من صعوبة في البلع وتم إجراء اللازم له بمشاركة فريق طبي متخصص من المستشفى.


وأثنى ذوي المريض بالجهود المبذولة من قبل الخدمات الطبية الملكية وكوادرها الطبية والتمريضية.


 




 

 


 

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