افتتاح معرض المنتجات التونسية في مجمع أسواق السلام العسكرية

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أُفتتح في مجمع أسواق السلام التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، معرضاً للمنتجات التونسية، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية العقيد الركن محمد الحديد والقائم بأعمال السفارة التونسية في عمان السيد محمد علي بنحبيب.وقال مدير عام المؤسسة: "إن المعرض الأردني التونسي جاء بناءً على التعاون المشترك بين المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والجانب التونسي الشقيق، نتج عنه إنشاء معرضٍ يقام لأول مرة في أسواق المؤسسة، وسينطلق لاحقاً إلى باقي محافظات المملكة".وقال القائم بأعمال السفارة التونسية: "إن معرض المنتجات التونسية جاء نتيجة تظافر الجهود في السفارة التونسية والملحقية التجارية بمركز النهوض بالصادرات التونسية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، حيث يتضمن هذا المعرض أكثر من 25 منتجاً تونسياً"، معبراً عن شكر وتقدير الجمهورية التونسية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على هذا التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.