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الإثنين، 01-05-2023 08:18 م

افتتاح معرض للتعليم الدامج بعجلون

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون الدكتور فيصل الهواري اليوم الاثنين، معرضا للتعليم الدامج والمنتجات الشعبية والبيئية الذي نظمته مدرسة حطين الأساسية المختلطة في قاعتها بالتعاون مع جمعيتي البيئة الأردنية ونساء من أجل العطاء الخيرية.

وقال الهواري خلال رعايته فعاليات المعرض، إن المديرية تحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وتنمية إبداعاتهم وقدراتهم، مؤكدا أهمية التعليم الدامج بما يشمله من تنظيم البرامج التشاركية لإقامة الأنشطة والبرامج المتنوعة البيئية والتعليمية والمهنية.

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