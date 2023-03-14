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الثلاثاء، 14-03-2023 06:42 م

افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه لزيادة المشاريع التأهيلية الإنتاجية التي يقدمها صندوق الزكاة للعائلات الفقيرة والمحتاجة.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، اليوم الثلاثاء، بمنطقة القادسية، بحضور متصرف لواء بصيرا سامي مصاروة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ورئيس بلدية القادسية علي عوض النعانعة.

وأكّد الخلايلة، دور مُلتقيات الوعظ والإرشاد التي تُعتبر فرصةً لتبادل المعلومات و الآراء الفقهية والشرعية بين الأئمة والوعاظ من محافظات المملكة كافة، لافتاً إلى الدورات الشرعية المكثفة التي تعقدها الوزارة خلال الملتقيات لبناء قدرات الأئمة والوعاظ .

وأشار الخلايلة، بحضور مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والتوجيه/ الوعظ والإرشاد الشيخ إسماعيل الخطبا، ومدير أوقاف الطفيلة الدكتور محمد ضرار المجالي، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة إلى دور رسالة عمّان الاستشرافية وأهميتها في إبراز صورة الإسلام الناصعة النقيّة الحقيقية، مبيناً الدور الأردني الذي يقوده جلالة الملك في الدفاع عن سماحة الإسلام في المحافل الدولية.

وأبدى، استعداد صندوق الزكاة لترميم منازل الأسر الفقيرة في منطقة القادسية ومناطق المملكة كافة، مبديا استعداد الوزارة لتشكيل لجنة زكاة في منطقة القادسية؛ لإيصال المساعدات إلى محتاجيها.

وتضمّن الملتقى توزيع 500 كوبون بقيمة 35 ديناراً، و 300 طرد غذائي، وتقديم مساعدات لـ 50 طالب علم ولـ 50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل منهم، مشيراً لوجود ستة مشاريع تأهيلية و 80 أسرةً تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و 30 كفالة يتيم، وترميم منزلين في منطقة القادسية.

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