افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث في الاردن

الوكيل الإخباري - بدأت اليوم السبت، فعاليات مؤتمر ومعرض ومسابقة الغذاء الذكي الغذاء الوظيفي الثالث، الذي يقام برعاية وزارة الزراعة بشراكة إستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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ويأتي المؤتمر انطلاقا من رسالة وزارة الزراعة ومنظمة الفاو التزامهما بالمساهمة في إيجاد مجتمع صحي وآمن ومتكتف غذائيا.



وقال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، خلال مشاركته بالافتتاح مندوبا عن الوزير، إن ارتفاع الطلب على الغذاء في ظل الأحداث العالمية يتطلب تفعيل مفهوم الغذاء الذكي الذي يعزز من أنظمة الغذاء في العالم ويعمل جاهدا على تنويع مصادره للمساهمة في الحد من انتشار الجوع وتحقيق الأمن الغذائي بطريقة واعية توظف التكنولوجيا وتواكب التطورات.



وأشار الحياري إلى أن تفعيل مفهوم الغذاء الذكي يخفف من تبعات التغير المناخي وتدهور البيئة من خلال استغلال الموارد المتاحة بطريقة آمنة بيئيا.

ولفت إلى أن الأردن خطا خطوات رائدة في هذا المجال بفضل التوجيهات الملكية إذ قفز ترتيبه على مؤشر الأمن الغذائي من المرتبة 62 إلى 47 عالميا رغم تناقص مياه الري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة مؤشرات الأمن الغذائي ومراقبتها مراقبة حثيثة.



من جانبه، قال ممثل منظمة "الفاو" في الأردن المهندس نبيل عساف، إن هدف المؤتمر هو التنسيق بين الشركاء وأصحاب المصلحة في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الممارسات الفضلى وإيجاد قنوات اتصال فعالة لدعم الأمن الغذائي.



وأضاف أن المؤتمر يؤسس لبحث وتقديم أدوات تحول رقمي طويلة الأجل للقطاعات الزراعية، ومناقشة وسائل دعم وجذب الاستثمار للزراعة الرقمية في المنطقة، وإيجاد رواد أعمال زراعيين في الريف لتعزيز الابتكارات في المجتمعات الريفية.