افتتاح ورشات تدريبية لمشروع الكسب الطيب لأسر الأيتام

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات، إن رعاية الأيتام لم تعد سلوكا خيريا تقليديا من خلال تقديم المساعدات والطرود الخيرية، وان الجمعية تحاول تجاوز هذا النمط من خلال أفكار ريادية ومشاريع إنتاجية مدروسة لتمكين هذه الشريحة.



وقال الدهيسات خلال افتتاحه الورشات التدريبية لمشروع الكسب الطيب لأسر الأيتام، إن المشروع الذي تنفذه الجمعية، بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومقرها الرئيسي بالكويت، التي قدمت المنح المخصصة لمشاريع إنتاجية موجهة لأسر الأيتام، هو إحدى المشاريع الرائدة في هذا المجال.

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