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الثلاثاء، 11-07-2023 03:53 م

الآثار العامة تحصل على رخصة تدريب وتعليم تقني

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الوكيل الإخباري- حصلت دائرة الآثار العامة على رخصة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والقنية لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني في مجال مهن الآثار، استنادًا لأحكام قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتنقية رقم (19) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها وتحقيق متطلبات الترخيص.

وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قررت الهيئة الموافقة على ترخيص (المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش) التابع لدائرة الآثار العامة لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني في مجال مهن الآثار.

ويُعد المركز الإقليمي الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لعمله، مركزاً متخصصاً بأعمال الترميم وأعمال التدريب والمحافظة على القطع والمعالم الأثرية، ويمثل خطوة هامة نحو مشاركة الأردن في مجال تدريب الخبراء والمهنيين المختصين في أنشطة الترميم.

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ويهدف المركز الى تعزيز القدرات المحلية من أجل رفع كفاءة أعمال إعادة التأهيل والترميم للمواقع والقطع الأثرية في الأردن والمنطقة، ورفع معدلات السياحة وخلق فرص عمل، ورفع الوعي المجتمعي فيما يخص الآثار والحفاظ عليها.

 




 

 


 

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