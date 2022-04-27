الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
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الأجهزة الرسمية بالطفيلة تتخذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر

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الأربعاء، 27-04-2022 01:51 ص

الأجهزة الرسمية بالطفيلة تتخذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - اتخذت الأجهزة الرسمية المعنية في محافظة الطفيلة الاستعدادات اللازمة لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل، محددة برامج عملها ومناوباتها خلال عطلة عيد الفطر لديمومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.

وأعدت خطة إدارية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزوار المواقع السياحية في الطفيلة، خلال عطلة العيد، مع إقامة غرفة عمليات تعمل بتنسيق دائم مع مختلف الجهات الأمنية والإدارية في جميع الدوائر والمديريات الخدمية والأمنية بالطفيلة. 

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