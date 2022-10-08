الأراضي تنظم ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الأراضي والمساحة ورشة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري.

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وشارك في الورشة 30 مشاركًا ومشاركة من المكاتب العقارية واللجان الرقابية على هذه المكاتب بالإضافة إلى موظفي الدائرة الذين تتطلب أعمالهم المعرفة التامة بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وبإشراف مدربة متخصصة بغسل الأموال ومكافحة الإرهاب زهر أبو أدهيم ومحاضر من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وهدفت الورشة التي افتتح فعالياتها، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين إلى زيادة كفاءة المكاتب العقارية والتزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إجراءات العناية الواجبة بذلك والتعرف على العميل والتعرف على مؤشرات الإشتباه والإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وقال الصوافين، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل سلبي على النظام المالي والإقتصادي، وهي من الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وأضرارها لا تنحصر في الجانب الإقتصادي، وإنما تتعدى تأثيراتها لتشمل الجوانب الأمنية والإجتماعية والسياسية.



وأضاف الصوافين، أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي مسؤولية مشتركة من الجميع والقطاع العقاري معني بمحاربة هذه الجريمة.