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الخميس، 27-10-2022 11:03 ص

الأردنية الأولى محليًّا وضمن فئة (401-450) عالميًّا

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الوكيل الإخباري- حققت الجامعة الأردنية نتائج متميزة في تصنيف QS World University Rankings: Sustainability 2023 والذي يصنّف الجامعات العالمية في مدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة والذي حققت به الجامعة المرتبة 401-450 على مستوى العالم والمرتبة الأولى محلياً.اضافة اعلان


ويتكون هذا التصنيف من فئتين رئيسيتين هما التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي بحيث تضم كل فئة مؤشرات أداء محددة. وحققت الجامعة في التأثير البيئي المرتبة 422 على مستوى العالم والذي يتكون من 3 مؤشرات كان من أبرزها مؤشر الاستدامة في التعليم والذي حققت به الجامعة المرتبة 192 على مستوى العالم، أما في فئة التأثير الاجتماعي والذي يتكون من 5 مؤشرات حيث كان من أبرزها مؤشر التوظيف والذي حققت الجامعة فيه المرتبة 379 على مستوى العالم.

ومن الجدير ذكره أنّ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) التي تم إقرارها عام 2015 ، تتويجًا لعقود من العمل لمعالجة أكبر القضايا التي تواجه عالمنا. وهناك بعض الأبحاث والدراسات التي تسلّط الضوء بشكل متزايد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لعدة قطاعات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وعليه استحدثت أهم التصنيفات العالمية تصنيفات خاصة ممكن من خلالها تقييم مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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