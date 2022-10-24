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الإثنين، 24-10-2022 08:03 م

استحداث قسم للذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - استحدثت الجامعة الأردنية، قسم الذكاء الاصطناعي في كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022-2023 ، وذلك تماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي الذي أحدثته، وإيمانا بدور التكنولوجيا في بناء الاقتصاد الوطني وتحول استراتيجيات الدول إلى اقتصاد المعرف.

ووفقا لبيان الجامعة، اليوم الاثنين، يحوي قسم الذكاء الاصطناعي على برنامجين يمنح من خلالهما درجتي البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، حيث طُوّرت الخطط الدراسية لتحاكي المواضيع المتطورة والحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، كما تم ربطها بتطبيقات عملية في المجالات المختلفة، ليكون قسم الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية من الأقسام الرائدة في هذا المجال.

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