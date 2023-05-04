الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

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الخميس، 04-05-2023 01:30 م

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

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الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي الدكتور عبد اللطيف ميراوي، تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة.

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وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، أكد الجانبان رؤيتهما المشتركة بضرورة تطوير التعاون الأكاديمي، والطلابي والبحثي بين الجانبين، وتبادل الخبرات.

وناقش الطرفان آليات العمل المشترك ودعم جهود التبادل الطلابي وسبل زيادة نشاط الجامعات المغربية في المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي الموطن في الجامعة الأردنية، التابع لاتحاد الجامعات العربية.


يذكر أن اللقاء جاء على هامش فعاليات الملتقى 28 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات، الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني ومعهد كايت للإعلاميات والتسيير في المملكة المغربية.

 




 

 


 

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