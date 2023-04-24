اختتام فعاليات رمضانيات 2023 بمدينة العقبة

الوكيل الإخباري- اختتمت في نادي الأمير راشد في مدينة العقبة أمس الأحد فعاليات رمضانيات 2023 التي بدأت في الأسبوع الثاني من شهر رمضان واستمرت لثالث أيام عيد الفطر السعيد.

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وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته حفل الاختتام، أن الفعاليات الرمضانية في العقبة لاقت نجاحاً كبيراً وحققت الهدف المنشود من إقامتها وجاءت متنوعة بمشاركة الجمعيات الخيرية وكانت فرصة لعرض المنتجات الحرفية و المنتجات المنزلية كنافذة تسويقية لهذه الجمعيات .



وأشاد الحجاج بمستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الشريكة في التنظيم من الجهات الأمنية ووزارات الثقافة والشباب والتنمية الاجتماعية وشركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ و جامعة العقبة للتكنولوجيا التي غطت توثيق الفعاليات بالصوت و الصورة من خلال قسم الإعلام الرقمي في الجامعة .



بدوره، بين مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن الفقرات الرمضانية هدفت إلى رسم أجواء الفرح والسرور على العائلة، حيث وجهت الفعاليات لفئة الأطفال والعائلة بعدد 40 فعالية ثقافية تناولت كل ما يحمل الفائدة للطفل مثل القراءات القصصية و الألعاب الشعبية، بالإضافة إلى فقرة الحكواتي و مسرح الدمى والرسم على الوجوه وكرنفالات الأطفال والمسرحيات الهادفة والإنشاد الديني وتوزيع الإعلام الأردنية بمناسبة اليوم الوطني للعلم.