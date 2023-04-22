انطلاق فعاليات مهرجان العقبة الدولي للتزلج على الماء اليوم

الوكيل الاخباري- تنطلق فعاليات ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مدينة العقبة صباح اليوم السبت بمهرجان العقبة الدولي للتزلج على الماء.

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ويبدأ عند الساعة 5.30 عصرا عرض مسرحية الحلم الأردني زعل وخضرة على مدرج ساحة الثورة العربية الكبرى يليها فعاليات سوق جار البحر التي تتضمن عدة ألعاب ترفيهية واكروباتية وبازار المشغولات اليدوية والمنتوجات الغذائية المنزلية الشعبية وفرقة معان للفنون الشعبية وتختتم بحفلة غنائية للفنان الأردني سعد أبو تايه .



وأطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أول أيام العيد حملة (العقبة المعزب ) أمتداد لحملة (الأردن المعزب ) بهدف تعزيز روح المبادرة التشاركية مع المجتمع المحلي حيث تم التنسيق بين مديرية خدمات المدينة في مفوضية المدينة والإقليم و جميع المبادرات الشبابية والأجهزة الأمنية في العقبة للمشاركة في عملية الإستقبال والترحيب بالزوار خلال عطلة العيد.



وشارك نائب رئيس مجلس المفوضين المهندس حمزة الحاج حسن ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي بإستقبال الزوار القادمين للإستجمام والاستمتاع بأجواء العقبة على المراكز الجمركية والمعابر الحدودية ووسط المدينة والمرافق الترفيهية وقام المتطوعون بتوزيع حلوى العيد والقهوة وبرشورات فعاليات العيد على الزوار القادمين من محافظات المملكة.



من جانبه دعا رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز خلال جولة تفقدية يرافقه محافظ العقبة خالد الحجاج و أعضاء مجلس المفوضين لمركز خدمات المدينة أجهزة وكوادر السلطة إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار العقبة وضيوفها خلال فترة عطلة العيد، متوقعا أن تشهد العقبة إقبال كبيراً من قبل المصطافين لاعتدال الطقس فيها إضافة لإقامة العديد من الفعاليات الفنية والمسرحية والرياضات المائية والنشاطات الأخرى الخاصة بالأطفال والعائلات .