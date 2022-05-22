الأردنية تنظم يوما علميا حول لهجات المشرق العربي

الوكيل الاخباري - نظّمت كلية اللغات الأجنبية في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، يوما علميا بعنوان: "لهجات المشرق العربي: مستجدات علمية وآفاق جديدة"، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في لبنان وجامعة اليرموك.



وقالت الدكتورة ناهد عميش، في كلمة ألقتها خلال حفل الافتتاح، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية، الدكتور أحمد المجدوبة، مندوبا عن رئيس الجامعة، الدكتور نذير عبيدات، راعي الحفل إن أبرز الصفات التي تتميز بها لهجة عن أخرى داخل اللغة الأم، تتمثل في اختلاف نطق الأصوات ودلالات المفردات وبعض التراكيب والأساليب التعبيرية.

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