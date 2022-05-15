الأحد 15-05-2022
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الأحد، 15-05-2022 07:56 م

المؤسسة التعاونية تبحث مع اتحاد الفلاحين العرب تعزيز آليات العمل المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح محمد الشلبي، وأمين عام اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب، خالد خزعل، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والاتحاد، وتعزيز علاقاتهما بما يخدم القطاع التعاوني، خاصة الجمعيات التعاونية الزراعية.

ورحب الشلبي بأمين عام اتحاد الفلاحين العرب لدى استقباله في مكتبه، بحضور رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ومدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، وعضو الاتحاد محمد تركي المجالي.

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