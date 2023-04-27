الأردنية لإحياء التراث تطلق نظام حجز إلكتروني لبرامجها السياحية

الوكيل الإخباري- أطلقت الشركة الأردنية لإحياء التراث نظام خدمات إلكترونيا يمكن مكاتب السياحة والسفر من الحجز بسلاسة لبرامج الشركة من خلال الموقع الإلكتروني.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، قال مدير صندوق الملك عبدالله للتنمية مازن طبلت، خلال اجتماع نظمته الشركة لمكاتب السياحة والسفر، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان، وبمشاركة عدد كبير من مكاتب السياحة والسفر، إن الصندوق يسعى إلى زيادة حجم التنمية ضمن المحافظات ومتابعة التوجيهات الملكية الحثيثة بهذا الشأن.



وأشار إلى ارتفاع مؤشرات النمو السياحي والأرقام الإيجابية الصادرة مؤخرا، مؤكدا أن الصندوق مستمر في مشروع التنمية وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وأن أبواب الصندوق مفتوحة للجميع، لتقديم أية مقترحات تتعلق بالتنمية السياحية المستدامة.



ولفت إلى الجهود المميزة التي ساهمت في زيادة معدلات السياحة من خلال هيئة تنشيط السياحة التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل نهضة السياحة الأردنية واستمرارية زيادتها.



من جهته أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، أهمية التجربة السياحية الجديدة التي تقدمها شركة إحياء التراث، من خلال مشاريع تنموية جديدة توفر منتجا سياحيا جديدا ومتكاملا.



وقال، إن الهيئة تسعى الى إطالة مدة إقامة السائح وهو ما تدعمه الشركة من خلال برامجها السياحية، معربا عن أمله في أن تضع مكاتب السياحة برامج الشركة ضمن برامجها السياحية المستقبلية لما لها من دور كبير في خلق فرص عمل واستدامتها وتوفير تجربة سياحية جديدة للسائح.



بدوره، قدم الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث، إيجازا عن الشركة وأعمالها، مشيرا إلى الدور التكميلي للشركة من خلال ارتباط دورها بشكل مباشر مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار .



وبين أن مساعي الشركة تتضمن توفير فرص العمل والتطوير والتدريب والتأهيل وتوفير المشاريع التنموية اللازمة، إضافة إلى توفير منتج سياحي جاذب، لافتا إلى أن الشركة أنجزت عددا من المشاريع التي تخدم البرامج السياحية وتم إضافتها على الموقع الإلكتروني، الذي تم إطلاقه بهدف خدمة مكتب السياحة في البرامج المستقبلية.



وقدم أبو رمان، لمكاتب السياحة والسفر، شرحا تفصيليا عن استخدام الموقع الإلكتروني من المكتب السياحي في الحجز الإلكتروني للمسارات السياحية التي تعمل عليها الشركة في الشوبك وأم قيس ووادي رم والعقبة، حيث يمكن للمكاتب السياحية الاستفادة من هذه المزايا من خلال الرابط (www.jhrc.jo).

وأشار إلى مساهمة الصندوق وهيئة تنشيط السياحة في الدعم والمساعدة، سواء في التطوير أو في التنمية للمسارات السياحية، التي ستخدم المجتمعات المحلية بشكل كبير.



من جانبهم، أشاد المشاركون من مكاتب السياحة والسفر بالتطويرات والتعديلات على الموقع الإلكتروني التي من شأنها تسهيل الحجوزات من خلاله، معبرين عن إعجابهم بالمسارات السياحية الجديدة، التي سيتم إضافتها الى برامجهم كمكاتب قريبا.