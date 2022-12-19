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الإثنين، 19-12-2022 07:05 م

الأردنية لضمان القروض تنعى شهداء الوطن

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الوكيل الاخباري- نعى مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، والعاملين في الشركة، شُهداء الوطن والواجب من رجال الأمن العام الذين ارتقوا صباح اليوم الاثنين، خلال تأديتهم الواجب الوطني، في سبيل حماية ثرى الأردن.اضافة اعلان

وعبرت الشركة وأسرتها عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لذوي الشهداء، مُتمنين الشفاء العاجل للمُصابين من مرتّبات الأمن العام الذين أصيبوا أثناء أدائهم الواجب.
وأكدت أن الأردن وثراه الطهور سيبقى عصياً بوجه كل معتدٍ، وكل من تسول له نفسه زعزعة أمنه واستقراره، تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ويقظة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

 




 

 


 

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