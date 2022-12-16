الفراية: جلالة الملك يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد الدلابيح

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الشهيد عبد الرزاق الدلابيح كان بالحسينية لحماية أهلنا وتأمين الممتلكات.

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واضاف الفراية ، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة في وزارة الداخلية، ان الجريمة لن تمر بدون عقوبة.



وأضاف أن جلالة الملك يشعر بالغضب الشديد لاستشهاد الدلابيح، منوهاً إلى أن الملك وجه بضبط الجاني بأسرع وقت وتقديمه للعدالة.



وأشار الفراية إلى أن الحكومة تعي صعوبة المعيشة التي يعانيها المواطن، مضيفاً اننا لا نعيش في جزيرة معزولة.



ونوه إلى أن الأعمال العنيفة شهدت إضرام النار بمؤسسات حكومية وممتلكات عامة .

وبيّن الفراية ان أكثر قرار يأخذ شد وجذب هو قرار رفع أسعار المحروقات، مضيفاً، نأمل أن يكون هناك انخفاضا للمحروقات الشهر القادم.



وشدد على أن المناطق التي تتعرض فيها الشاحنات للاعتداء ستشهد تواجداً أمنيا مكثفا.



