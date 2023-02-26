الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

صورة قاسية لشاهد قبر في سوريا: فتاة صغيرة بسترة خضراء ترقد هنا

قوات الاحتلال تتوغل في بلدة بيت حانون

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

الزراعة: فتح أسواق المواشي في كافة المحافظات باستثناء الزرقاء والمفرق اعتبارا من اليوم

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 10:45 ص

الأردنية لمكافحة التصحر تطلق اسم الدكتور عبد اللطيف عربيات على موقعها في أم رمانة

Copy of CU4A7529


الوكيل الإخباري - تحت رعاية معالي الدكتور عاكف الزعبي، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، أقامت الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية احتفالا لإطلاق اسم الدكتور عبد اللطيف عربيات على مركز الأبحاث البيئية والتنمية المستدامة التابع للجمعية في غابة أم رمانة وذلك ضمن احتفال الجمعية السنوي بيوم الشجرة.

اضافة اعلان


وألقيت في الحفل كلمات عبرت تقديرها لدور الدكتور عبد اللطيف عربيات في المجال الزراعي والبيئي، حيث هو المؤسس للجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية واهتمامه الكبير في هذا المجال.


حيث ألقى رئيس الجمعية المهندس حسن جبر كلمة استعرض فيها النشطات التي تقوم بها الجمعية ومخططاتها المستقبلية وأشاد بدور الراحل عربيات كمؤسس للجمعية ورئيسها على مدى ثلاثين عاما وجهوده في إنشاء وتشجير غابة أم رمانة. كما شكر المهندس جبر الداعمين للجمعية بشكل عام.


وألقى المهندس سليمان عبد اللطيف عربيات كلمة عائلة المرحوم عربيات، والتي عبر فيها مدى تعلق الدكتور عبد اللطيف عربيات بالأرض والزراعة والذي هو جزء من انتمائه لوطنه و أمته، و شكر الجمعية على هذه المبادرة و التي تعبر عن القيم الأصيلة المغروسة في بلدنا الطيب.


أشار راعي الحفل معالي الدكتور عاكف الزعبي واقع الزراعة في الأردن ودور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية في نهضة القطاع الزراعي، مشيرا الى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في الوقت الحالي والتي تستدعي الى تكاثف الجهود للوصول الى قطاع زراعي منتج يعمل كرافعة للاقتصاد الوطني، ويسهم مع القطاعات الإنتاجية الأخرى في محاربة البطالة والفقر.


وفي نهاية الاحتفال قدمت الجمعية الدروع للمحتفى بهم وقام الحضور بمشاركة من طلاب من عدة مدارس بزراعة الشجر المعد لهذه الغاية في غابة أم رمانة.









 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202321221642496375451

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

f68b9c0b2a03a0f513eaa030f3e88ef5

الكرك: مربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطرق الترابية الموصلة إلى مواقع أغنامهم

Fp4cUdHWcAAdAG-

13 اتفاقية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار بين الأردن ومصر والامارات والبحرين

تعبيرية عن الحبس (2)

الحبس حتى 6 سنوات لأشخاص مارسوا البلطجة والترهيب

2252

الأونروا في الأردن تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

FxFlS0m7sXgfjt2AKKB3pqzuu73wGHGAHpyPAlxY

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار سلع أساسية قبل رمضان

أخبار متعلقة
120221114456444809417

مجلس محافظة الكرك يناقش احتياجات قطاعات الزراعة والأشغال العامة

bngh

اجتماع لمناقشة تطوير سياسة جودة المياه في الأردن

0L5A0349

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

Nuclear-Cooling-Towers

طوقان يكشف: 3 محاور يتكون منها البرنامج النووي الأردني

رررر

الزراعة: وصول 62 ألف لقاح ضد الحمى القلاعية خلال أيام وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية قريباً

1111111111111111111111111111111112

مأدبا: تضرر البنية التحتية للشوارع جراء المنخفض الجوي الأخير