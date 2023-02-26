الأردنية لمكافحة التصحر تطلق اسم الدكتور عبد اللطيف عربيات على موقعها في أم رمانة

الوكيل الإخباري - تحت رعاية معالي الدكتور عاكف الزعبي، رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، أقامت الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية احتفالا لإطلاق اسم الدكتور عبد اللطيف عربيات على مركز الأبحاث البيئية والتنمية المستدامة التابع للجمعية في غابة أم رمانة وذلك ضمن احتفال الجمعية السنوي بيوم الشجرة.

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وألقيت في الحفل كلمات عبرت تقديرها لدور الدكتور عبد اللطيف عربيات في المجال الزراعي والبيئي، حيث هو المؤسس للجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية واهتمامه الكبير في هذا المجال.



حيث ألقى رئيس الجمعية المهندس حسن جبر كلمة استعرض فيها النشطات التي تقوم بها الجمعية ومخططاتها المستقبلية وأشاد بدور الراحل عربيات كمؤسس للجمعية ورئيسها على مدى ثلاثين عاما وجهوده في إنشاء وتشجير غابة أم رمانة. كما شكر المهندس جبر الداعمين للجمعية بشكل عام.



وألقى المهندس سليمان عبد اللطيف عربيات كلمة عائلة المرحوم عربيات، والتي عبر فيها مدى تعلق الدكتور عبد اللطيف عربيات بالأرض والزراعة والذي هو جزء من انتمائه لوطنه و أمته، و شكر الجمعية على هذه المبادرة و التي تعبر عن القيم الأصيلة المغروسة في بلدنا الطيب.



أشار راعي الحفل معالي الدكتور عاكف الزعبي واقع الزراعة في الأردن ودور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية في نهضة القطاع الزراعي، مشيرا الى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في الوقت الحالي والتي تستدعي الى تكاثف الجهود للوصول الى قطاع زراعي منتج يعمل كرافعة للاقتصاد الوطني، ويسهم مع القطاعات الإنتاجية الأخرى في محاربة البطالة والفقر.



وفي نهاية الاحتفال قدمت الجمعية الدروع للمحتفى بهم وقام الحضور بمشاركة من طلاب من عدة مدارس بزراعة الشجر المعد لهذه الغاية في غابة أم رمانة.



















