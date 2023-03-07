الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

إيران تدعو لإجراء فوري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

غرق 6 مصريين في نهر النيل

مستوطنون يعتدون على مسن والاحتلال يعتقله في نابلس

العراق والبحرين يبحثان إعادة فتح خط الطيران المباشر بينهما

1380 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - تفاصيل

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

عاجل

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

الثلاثاء، 07-03-2023 11:27 ص

الأردنيون تداولوا 522 ألف شيك بقيمة تجاوزت الـ 3 مليار دينار الشهر الماضي

أهم-الأبحاث-والدراسات-القانونية-حول-جرائم-الشيكات-في-القوانين-الأردنية


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت أرقام البنك المركزي، أنه تم خلال شهر شباط الماضي تداول 522 ألف شيك، عبر نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات.اضافة اعلان


وأوضحت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إنه قد انخفضت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر شباط بنسبة 15%، لتصل قيمتها إلى 3 مليار و 69 مليون دينار.

وأشارت إلى أنه انخفض عدد الشيكات المتداولة في شباط الماضي بنسبة 19% مقارنة مع عددها في كانون الثاني.

وانخفض عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية لشهر شباط بنسبة 24%، كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة لأسباب فنية بنسبة 16%.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f5e7782b-القبض-على-شخص-مطلوب-تعبيرية

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

2202321133730731658630

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

colourbox1755208_0

1380 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - تفاصيل

main_image6406e1c103484

مربو الأبقار: أسعار لحوم العجول في رمضان مستقرة من 7- 10 دنانير للبلدي و5.5 - 6 دنانير للمستورد

6406ec744c59b742594fdfc6

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة

1220222711383184351150

الأمانة تُعلن عن تشغيل 10 مسارات جديدة باص عمّان - أسماء

أخبار متعلقة
anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

220238162745661594192

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن

220232151133289533355

قرار من البنك المركزي حول موعد دوام البنوك غدا الخميس

هزة

مرصد الزلازل: هزة جديدة في تركيا شعر بها الأردنيون ظهر اليوم

329625521_627765179110722_284401486466423842_n

تعطل خلاط باطون يغلق نفق الملتقى بعمان

659a161c-57216_1_1628717815

إغلاق وإيقاف 42 منشأة عن العمل بالزرقاء