الأردنيون تداولوا 522 ألف شيك بقيمة تجاوزت الـ 3 مليار دينار الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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بينت أرقام البنك المركزي، أنه تم خلال شهر شباط الماضي تداول 522 ألف شيك، عبر نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات.وأوضحت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إنه قد انخفضت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر شباط بنسبة 15%، لتصل قيمتها إلى 3 مليار و 69 مليون دينار.وأشارت إلى أنه انخفض عدد الشيكات المتداولة في شباط الماضي بنسبة 19% مقارنة مع عددها في كانون الثاني.وانخفض عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية لشهر شباط بنسبة 24%، كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة لأسباب فنية بنسبة 16%.