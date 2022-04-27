الأردنيون يحيون ليلة القدر الخميس

الوكيل الإخباري - يحيي الاردنيون ليلة القدر المباركة يوم غدٍ الخميس ، كما تحيي السعودية وفلسطين ليلة القدر اليوم الاربعاء.

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وأوضحت دائرة الإفتاء العام حول موعد ليلة القدر المرتقبة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.



وقالت الدائرة انه : "اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ثلاثين قولا ولعل أرجح الأقوال أنها تنتقل في الوتر من العشر الأواخر، وبه تجتمع الأحاديث المتعارضة وحكمه إبهامها".



وأضافت: "إحياء جميع الليالي بالعبادة وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقية إلى يوم القيامة والتي (فيها يفرق كل أمر حكيم)، وقال صلى الله عليه وسلم : (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)."



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