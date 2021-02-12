الجمعة 12-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المعطيات الأولية تحدد موعد تساقط الثلوج على المملكة

القبض على متسللين من سوريا

مصدر حكومي لـ الوكيل : الحديث عن الحظر الشامل في رمضان سابق لأوانه

استمرار ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا

12 وفاة و 1579 إصابة بكورونا في المملكة اليوم

الصحة تعقد امتحان تنافسي للأطباء العامين

رسالة من الصحة إلى مدارس التعليم الوجاهي

الأردنيون ينتظرون إعلان عطلة رسمية

مواقع الطقس العالمية : الثلوج قادمة

وقف نشر التقرير اليومي لإصابات كورونا في المدارس

الجمعة، 12-02-2021 03:52 م

في حال تراكم الثلوج

الأردنيون ينتظرون إعلان عطلة رسمية

1202114133858446548318


الوكيل الإخباري - على ضوء قراءة مواقع الطقس العالمية ، فإن المملكة ستتأثر بمنخفض قطبي قادم ، منتصف الأسبوع القادم ما يتسبب بتساقط الثلوج للمرتفعات التي تزيد عن 600 متر عن سطح البحر.

اضافة اعلان
 

وعلى ضوء ذلك فإنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عطلة رسمية ، في حال عدم تمكّن المواطنين من الذهاب إلى أعمالهم ، وعدم قدرة الطلبة إلى الدوام في المدارس، في حال تراكم الثلوج.

 

وتقوم الحكومة ، بإعلان العطلة الرسمية ، في حال لم تسمح الحالة الجوية للمواطنين بالحركة ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم. 

 

وخلال رصد "الوكيل الإخباري" لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، فقد تداول مواطنون الحديث عن العطلة ، مُعربين عن سعادتهم حيال ذلك ، في حال إعلانها.

 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211183355568323818

المعطيات الأولية تحدد موعد تساقط الثلوج على المملكة

220218211243118139567

القبض على متسللين من سوريا

220219225616297674409

مصدر حكومي لـ الوكيل : الحديث عن الحظر الشامل في رمضان سابق لأوانه

ط

استمرار ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا

'

الصحة تعقد امتحان تنافسي للأطباء العامين

وزارة الصحة 2)

رسالة من الصحة إلى مدارس التعليم الوجاهي

أخبار متعلقة
من

تقييم عودة الطلبة إلى المدارس بعد أسبوعين

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

ترقب

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

120211821353465995173

حقيقة منع من لم يتلقوا لقاح كورونا من اجراء المعاملات او السفر خارج الاردن

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

تحسن ملحوظ على الوضع الوبائي في المملكة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تنشر تفاصيل العودة الى المدارس