الأردنيون ينتظرون إعلان عطلة رسمية

الوكيل الإخباري - على ضوء قراءة مواقع الطقس العالمية ، فإن المملكة ستتأثر بمنخفض قطبي قادم ، منتصف الأسبوع القادم ما يتسبب بتساقط الثلوج للمرتفعات التي تزيد عن 600 متر عن سطح البحر.

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وعلى ضوء ذلك فإنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عطلة رسمية ، في حال عدم تمكّن المواطنين من الذهاب إلى أعمالهم ، وعدم قدرة الطلبة إلى الدوام في المدارس، في حال تراكم الثلوج.

وتقوم الحكومة ، بإعلان العطلة الرسمية ، في حال لم تسمح الحالة الجوية للمواطنين بالحركة ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وخلال رصد "الوكيل الإخباري" لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، فقد تداول مواطنون الحديث عن العطلة ، مُعربين عن سعادتهم حيال ذلك ، في حال إعلانها.

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