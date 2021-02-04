التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن الحالة الوبائية في الأردن "مطمئنة" ، وتابع " لأجل ذلك كان القرار بعودة الطلبة إلى المدارس".
وأشار القرعان ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأمر يتطلّب استمرار الالتزام بالإجراءات الصحية لكافة الطلبة والعاملين في المدارس، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح ، أن "التعليم عن بُعد" ، وارد ، في حال تراجع الوضع الوبائي في المملكة ، وزاد " نتمنى الاستمرار في التعليم الوجاهي ، وهذا الأمر يتطلب وعيا كافيا من المواطنين ".
وأوضح ، أنه في حال مخالفة أية مدرسة لدليل العودة للمدارس الإرشادي ، فإنه يُصار إلى إغلاقها ، والتحول إلى "التعليم عن بعد" .
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