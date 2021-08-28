الأردنيون يودعون الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - يودع الأردنيــون الحظر الليلي الجزئــي ، حيث سيُصار إلى إلغائه الأربعاء القادم الموافق 1/9 .
ويترقب الأردنيون الإعلان الحكومي لإلغاء الحظر الجزئي بعد طول انتظار ، وفق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية ، على ضوء تقييم الوضع الوبائي الراهن، حيث ارتفاع وتيرة التطعيم لدى الأردنيين خلال الفترة الراهنة .
كما سيسمح بإجراءات الانتخابات الخاصة بالنقابات والجمعيات والأندية ، عدا عن العمل بزيادة السعة المقعدية لوسائل النقل العام والتي ستصل إلى 100%.
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