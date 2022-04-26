الأردن.. الطلاق ليس شرطاً لاستعادة الأردنية لجنسيتها

الوكيل الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي الثلاثاء، مسودة قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2022.

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وبحسب المسودة، تم إلغاء نص الفقرة (2) من المادة (8) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي، (للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية الا إذا تخلت عنها وفقاً لإحكام هذا القانون ويحق لها التقدم بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية).



وبذلك يعتبر الطلاق ليس شرطا لاستعادة الجنسية فيما يتعلق بالمرأة الأردنية التي تخلت عنها بعد زوجها من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها.

وتاليا معدل القانون:





المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة2- الغاء نص الفقرة(2) من المادة(8) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-



(للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية الا اذا تخلت عنها وفقاً لإحكام هذا القانون ويحق لها التقدم بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية).

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