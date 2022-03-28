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الإثنين، 28-03-2022 11:23 ص

كشف تفاصيل الفعاليات والأجواء الاحتفالية خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول تفاصيل الفعاليات والأجواء الاحتفالية خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الفعاليات ستتضمن إقامة بازارات وإفطارات خيرية والسماح بإقامة الخيّم الرمضانية التي تشهد العديد من الفعاليات الاحتفالية وذلك بعد تحسّن الوضع الوبائي وانحسار موجة كورونا.

وأضاف أن هناك عروض فنية في كافة مراكز المحافظات ومسابقات رياضية شبابية واحتفالات في جبل القلعة بالعاصمة، وذلك بالتعاون بين وزارات الثقافة والشباب والسياحة والآثار وأمانة عمّان الكبرى.

وأشار الشبول إلى أن المواطن سيعيش في أجواء روحانية واحتفالية بالشهر الفضيل وذلك بعد غياب هذه المظاهر خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وبيّن أن الأجواء خلال فصل الربيع ستكون ملائمة لإقامة هذه الفعاليات.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أمس الأحد، أمر الدِّفاع رقم (36) لسنة 2022، بهدف تخفيف القيود المفروضة جرَّاء جائحة فيروس كورونا، حيث سيعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب أمر الدفاع يسمح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية ودون التقيد بالتباعد، وكذلك السماح بإقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيّم الرمضانية.

كما سمح أمر الدفاع بعمل المنشآت بكافة طاقتها الاستيعابية، وكذلك السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافات فيما بينها.


 




 

 


 

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