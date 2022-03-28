الضمان يكشف عن شروط صرف زيادة الإعالة للمستحقين

الوكيل الإخباري -

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كشفت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن شروط خاصة لصرف زيادة الإعالة للمستحقين، وفقاً لما نص عليه القانون.وقالت المؤسسة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن من الشروط أن لا يوجد متقاعد آخر يتقاضى زيادة الإعالة عن المعال، ولا يجوز في هذه الحالة طلب نقل الإعالة إلى متقاعد آخر.وأوضحت أنه يجب أن لا يتقاضى المعال أجراً من عمل أو دخلاً من مهنة أو راتب تقاعدي أو راتب اعتلال، وذلك وفقاً لقوانين التقاعد النافذة، باستثناء الزوجة أو الزوجات، ولا يعتبر النصيب من الراتب الذي يُصرف للمستحقين راتباً تقاعدياً.وأشارت إلى أنه في حال إضافة معال جديد بعد تاريخ استحقاق الراتب تُصرف زيادة الإعالة اعتباراً من تاريخ استيفائه شروط الإعالة.وأكدت المؤسسة أنه تُصرف زيادة الإعالة للمتقاعد عن المعالين ( الوالد والوالدة والاخوة والاخوات زوج صاحبة راتب التقاعد الارملة او زوجة المفقود أو زوجة الغائب أو المطلقة) اعتباراً من بداية الشهر الذي صدرت فيه حجة الإعالة من المحكمة المختصة.ونوهت إلى أنه يتوقف صرف زيادة الإعالة لصاحب راتب التقاعد عن أي من المعالين في حال انتقاء أي شرط من شروط منح زيادة الإعالة على أن يعاد الصرف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي عاد فيه معالاً .