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الجمعة، 14-05-2021 08:12 م

من كافة أنحاء المملكة

الأردن اليوم .. عباءة قومية نسيجها أردنيون منتمون - صور

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جانب من اليوم التضامني


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - في مشاهد تُثلج الصدور ، كان لجمعة الغضب في الأردن رسالة واضحة للعالم ، أن فلسطين دولة والقدس عاصمة عربية لها ، وأن الضفتين متوحدتان ، تحت شعار واحد " إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

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اليوم ، ظهرت الأردن وكأنها ترتدي عباءة القومية ، المنسوجة بالوطنية وعشق فلسطين ، ظهرت وكأنها تتحدث بلغة الانتفاضة ، وعروبة القدس ، فانتفض لأجلها الأردنيون حاملين هتافات هي قطرة من بحر انتمائهم للعزة والكرامة ،  فجابوا الطرقات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في الممكلة التي ملكت هؤلاء الأبطال من الأردنيين أصحاب الشرف والإباء، مصافحين أشعة الشمس الحارقة ، مجدّدين حبهم لأمهم فلسطين ..

 

وسائل الإعلام العربية والغربية ، تحدّثت عن "جمعة غضب أردنية" نفذها منتمون ، محبون للوطن فلسطين ، تحدثوا عن كرامة شعب أردني توجّه إلى معبر الكرامة ، واقفين وقفة رجل واحد ، مستبسلين من أجل القدس ومن أجل الشعب المقاوم

 

كما أن وسائل الإعلام الفلسطينية ، تحدّثت بمفخرة عن الأردنيين ، بصور مشرّفة ، ونِعم الصور وقد كان لـ"عدسة الوكيل الإخباري" مكان في قلب الحدث  .

 

الأردن ، بموقفه الثابت سيستمر بوقفته الأبية مع الفلسطينيين ، وكل الحبّ والاحترام لمن شرّفنا بموقفه ، وللصور كلمتها ..

 

 







 

 




 

 


 

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