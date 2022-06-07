الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البيئة توقع اتفاقية شراكة مع جمعية بادري وقرى الأطفال

جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

الفايز يتوقع دخل سياحي بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2022

يوم وظيفي في العقبة

الأردن بالمرتبة 32 عالميا بمؤشر شفافية الموازنة العامة

السفير الكويتي في عمّان : تشرفنا بزيارة ولي العهد

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

ولي العهد يلتقي مستثمرين كويتيين

مجمع اللغة العربية: 18900 متقدم لامتحان الكفاية منذ بدء عقده

الثلاثاء، 07-06-2022 08:42 م

الأردن بالمرتبة 32 عالميا بمؤشر شفافية الموازنة العامة

55


 الوكيل الاخباري - حل الأردن في المرتبة الـ32 عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة العامة ضمن 120 بلداً، حيث وضع على درجة 61 من 100 متخطياً المعدل العالمي الذي بلغ 45 من 100.

جاء ذلك ضمن المسح الذي أجراه فريق الشركاء الأردن لمحور الشفافية الموازنة العامة. ودعت منظمة "الشركاء الأردن"، اليوم الثلاثاء، إلى تحسين درجة الأردن في إعداد الموازنة الوطنية للرقابة على الموازنة، ما ينعكس بالضرورة على الممارسات الفضلى في إدارة المالية العامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

البيئة توقع اتفاقية شراكة مع جمعية بادري وقرى الأطفال

w

جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

w

الفايز يتوقع دخل سياحي بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2022

620222155910114577044

يوم وظيفي في العقبة

1

السفير الكويتي في عمّان : تشرفنا بزيارة ولي العهد

f

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

أخبار متعلقة
52022308716836178916

الأردن الأول عربيا في شفافية الموازنة العامة

1-132

النجار : الشباب المفعمون بالمعرفة يصنعون مستقبل الأردن المشرق

image

تجديد شراكة العمل بين الخيرية الأردنية الهاشمية ومنصة نوى

شيرين (1)

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

cdcb2ebd-493a-4fcc-b51c-f74fbe23c62a

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

برنامج تعريفي في العمل البلدي لرؤساء البلديات