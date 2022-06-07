الأردن بالمرتبة 32 عالميا بمؤشر شفافية الموازنة العامة

الوكيل الاخباري - حل الأردن في المرتبة الـ32 عالمياً في مؤشر شفافية الموازنة العامة ضمن 120 بلداً، حيث وضع على درجة 61 من 100 متخطياً المعدل العالمي الذي بلغ 45 من 100.



جاء ذلك ضمن المسح الذي أجراه فريق الشركاء الأردن لمحور الشفافية الموازنة العامة. ودعت منظمة "الشركاء الأردن"، اليوم الثلاثاء، إلى تحسين درجة الأردن في إعداد الموازنة الوطنية للرقابة على الموازنة، ما ينعكس بالضرورة على الممارسات الفضلى في إدارة المالية العامة.

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