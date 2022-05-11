النجار : الشباب المفعمون بالمعرفة يصنعون مستقبل الأردن المشرق

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار إن شباب الأردن المفعمين بالطاقة والعلم والمعرفة والانتماء للوطن سيساهمون بقوة في صناعة مستقبل الأردن المشرق والمنير والمزدهر.

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وأكدت النجار ، خلال زيارتها اليوم الأربعاء محافظة الزرقاء ورعايتها افتتاح معرض الكتاب الثالث، أهمية رعاية المواهب الواعدة وتنمية الابداع والابتكار وحب المعرفة والاطلاع والبحث، داعية الى استثمار الطاقات الشبابية على مستوى القراءة والبحث والعلوم والمعرفة.



واشتمل الاحتفال ، الذي حضره رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ومدير عام المدارس أحمد أبو شعيرة ومدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل وجمع من الطلبة ، على فقرة فنية "موشحات أندلسية" ، وعرض مسرحية تناولت التنافس الشعري بين عدد من الشعراء ، اضافة الى تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة التي تنظمها المدارس للعام الخامس.



كما افتتحت الوزيرة معرضا للكتاب في قاعة خاصة بالمدارس ضمت مجموعة متنوعة من الكتب، وحضرت حفل اشهار وتوقيع كتاب الدكتور أيمن العتوم المعنون بـ "رؤوس الشياطين".



من جانب آخر وقعت الوزيرة النجار في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء مذكرة تفاهم مع رئيسة جمعية التغيير رنا الدجاني وإطلاق منصة " نحن نحب القراءة" .